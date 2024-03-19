اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2024 03:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان

الثلاثاء، 19 مارس 2024 03:17 م
وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان وزير التعليم يهنى الرئيس
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان التي سطرت خلالها قواتنا المسلحة ملحمة بطولية بدماء وشجاعة رجالها في سبيل الحفاظ والدفاع عن أمن الوطن واستقراره، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها الحكيمة وأن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يديم على مصرنا الغالية الأمن والسلام والرخاء والاستقرار.

وزير التعليم يهنى الرئيس
وزير التعليم يهنى الرئيس

 







وزارة التربية والتعليم

انتصارات العاشر من رمضان

وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة