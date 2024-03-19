وزارة الصحة تكشف مواعيد تشغيل مراكز فحص المقبلين على الزواج فى شهر رمضان

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه ابتداءً من يوم 10 رمضان سيتم تشغيل عيادات مسائية لتقديم خدمة فحص ما قبل الزواج من 8 مساءً إلى 10:30 مساءً بمعدل مركزين بكل إدارة، بالإضافة إلى ساعات العمل الرسمية لمبادرة المقبلين على الزواج

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت إجراء الفحص الطبي لـ مليون و332 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» والتي انطلقت 26 من شهر فبراير الماضي، تحت شعار «100 مليون صحة».

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار مليون و197 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ (QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوها إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

وتابع يمكن زيارة الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg للتعرف على كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عن الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج.