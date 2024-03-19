وزارة الدفاع الأمريكية تطلق موقعا إلكترونيا لمراقبة المساعدات إلى أوكرانيا

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أطلق مكتب المفتش العام التابع لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، موقعًا إلكترونيًا جديدًا لإعطاء المزيد من المعلومات للأمريكيين حول الرقابة على الأسلحة والمعدات الأمريكية المقدمة إلى أوكرانيا.



ويأتي الموقع الجديد، الذي تم إطلاقه بالتنسيق مع مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في الوقت الذي يواصل فيه الجمهوريون في الكونجرس تعليق التمويل الجديد لأوكرانيا والتساؤل عما إذا كانت هناك محاسبة مناسبة للأسلحة المشحونة إلى أوكرانيا، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وفي بيان، قال البنتاجون إن الموقع يوفر موارد ومعلومات حول العمل الذي تقوم به أكثر من 20 وكالة رقابية أمريكية - المعروفة مجتمعة باسم مجموعة عمل الرقابة المشتركة بين الوكالات في أوكرانيا - لضمان عدم إساءة استخدام المساعدات الأوكرانية.



ويتضمن الموقع أيضًا معلومات الاتصال للإبلاغ عن أي ادعاءات بالاحتيال أو الهدر أو سوء الاستخدام فيما يتعلق بالمساعدات الأوكرانية.

وقال روبرت ستورش، مفتش البنتاغون - في بيان - إن الموقع هو "متجر شامل ومريح للناس لمعرفة المزيد عن جهودنا المكثفة عبر مجتمع الرقابة للإشراف على استخدام أموال دافعي الضرائب للرد الأمريكي على أوكرانيا".



ويحتوي الموقع على صفحة ترحيب، مكتملة بمقطع فيديو، يصف الجهود التي تبذلها مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات للرقابة على أوكرانيا ومقدمة عن الحرب في أوكرانيا والدعم الأمريكي.



كما أن لديها صحائف حقائق حول حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ العملية العسكرية في أوكرانيا في عام 2022 – 113.4 مليار دولار، إلى جانب تفاصيل حول مشاريع الرقابة من الوكالات المكلفة بضمان عدم إساءة استخدام الأسلحة.



ولطالما أثار الجمهوريون تساؤلات حول مليارات الدولارات الموجهة إلى أوكرانيا، بما في ذلك ما إذا كانت هناك رقابة مناسبة. وقد وجد مكتب ستورتش بعض المشاكل في تتبع المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، لكنه لم يجد مشاكل صارخة تتعلق بالإهدار أو الاحتيال أو سوء الاستخدام.