والد الطالب ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: "القضاء سيعيد حقنا ويبرد نارنا"

الدقهلية - محمدالحبشى

علق أشرف عبدالعزيز، والد الطالب إيهاب أشرف، والذي تخلص منه مدرس الفيزياء وقام بشطر جسده إلى ثلاثة أجزاء بمركز الستاموني محافظة الدقهلية فى 13 فبراير الماضى، على أولى جلسات محاكمة المتهم والمقرر لها غدا الأربعاء أمام الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة، أنه يثق أن يستعيد القضاء لهم حقهم من القاتل قائلا: "سيعود حق إيهاب وحقنا وتبرد نارنا بحكم الإعدام على القاتل".

وقال والد إيهاب في تصريحات له: "أنا مكنتش متوقع ولا مصدق أبدا أن المدرس هو المتهم إلى أن تم إلقاء القبض عليه بعد يومين من الواقعة، وتم اعترافه تفصيليا بعد 8 أيام من الواقعة، واستجوابه بمعرفة فريق البحث فضلا عن قطعة الخيش التي عثر عليها داخل غرفة الدرس وهى ذات النوع التي عثر على الجزء السفلي لأيهاب بداخله فى المصرف".

وعن الواقعة قال: "إيهاب راح الدرس وتأخر جدا ووالدته ظلت تتصل على هاتفه إلا أنه كان "بيكنسل" ليبدأ الشك بداخلها والقلق حتى ابلغتني ان ايهاب لم يرد على هاتفه وكنت في ذلك الوقت خارج محافظة الدقهلية.

وأضاف: "اتصلت على إيهاب، ولم يرد بل كان دائما بيكنسل إلى أن أغلق الهاتف وفور عودتي ظللت أبحث على الطرق اعتقادا أن إيهاب قد تعرض لحادث سير ولم يراه أحد".

وقال:"خلال رحلة بحثي عن ايهاب اتصلت خالتة على هاتفه لنفاجأ بشخص يرد ويبلغنا ان "ايهاب بحوزته" ويطلب مبلغ 500 ألف جنيه مقابل إعادته وتحويل المبالغ المالية على 17 رقم محمول مؤكدا انه سيعاود الاتصال بنا.

وأشار الأب:"فور ورود الإتصال توجهنا إلى مركز شرطة الستاموني لتحرير محضر بالواقعة وتفاصيل الحادث وانتظرنا الاتصال مرة أخرى إلا ان المجرم كان قد نفذ جريمته.

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة بمحافظة الدقهلية،تعقد غدا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة مدرس الفيزياء "محمد.ع.ع"،25 عاما، والمتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبدالعزيز، طالب بالصف الأول الثانوي، وتقطيع جسده إلى 3 أجزاء بمركز الستاموني محافظة الدقهلية.

يترأس جلسة المحاكمة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، المختصة بنظر قضايا مركزالستاموني،وتضم الهيئة في عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.