اليوم السابع
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نقابة المهندسين بالإسكندرية تسلم تأشيرات رحلات عمرة رمضان المستوى الاقتصادى

الثلاثاء، 19 مارس 2024 01:59 ص
نقابة المهندسين بالإسكندرية تسلم تأشيرات رحلات عمرة رمضان المستوى الاقتصادى جانب من الفاعلية
الإسكندرية جاكلين منير

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نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي ولجنة الرحلات برئاسة المهندس محمد قبيصي وحضور الدكتور مصطفي الحضري أمين النقابة والمهندس وليد ماضي أمين صندوق النقابة ، لقاء لتسليم المهندسين المعتمرين تأشيرات رحلات العمرة وجواز السفر للمستوى الاقتصادي وشرح المناسك فى ندوة دينية .

حيث قدم المهندس محمد قبيصي رئيس لجنة الرحلات التهنئة للمعتمرين بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما أكد علي دور النقابة في تقديم كافة الخدمات المختلفة والمتنوعة للمهندسين وأسرهم بأفضل السبل والاستمرار في تلبية طموحاتهم وأكد أن رحلات العمرة نظمت وقدمت بإجراءات تنظيمية مرتبة و بأسعار مميزة لتناسب كافة المهندسين استمراراً لتلبية طموحات وثقة المهندسين في نقابتهم .

حيث أكد أن النقابة المهندسين حريصة على تقديم أفضل عروض لرحلات العمرة بالإضافة إلى مستوى فنادق مميز وهو ما تسعي إليه النقابة دائما .

يذكر أن عدد المهندسين المشاركين فى المستوى الاقتصادي هم 24 مهندس لمدة 10 أيام ، مع مشرف مخصص لكل رحلة لتوجيه المهندسين والإجابة على كافة استفساراتهم طوال الرحلة وتمني لهم عمرة ورحلة مقبولة والرجوع بسلامة الله .

وفى نهاية اللقاء قدم مسئولي شركة السياحة ندوة دينية عن مناسك العمرة والإجابة على استفسارات المهندسين وتوضيح البرنامج الخاص بالعمرة

 







الاسكندرية

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النقابات المهنية




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