نائب رئيس وزراء بريطانيا يدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

لندن (أ ش أ)

دعا نائب رئيس الوزراء البريطانى أوليفر دودن إلى وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات، وخروج المحتجزين.

وقال دودون - وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - إن الحكومة البريطانية تحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع.

وأشار إلى أن المجاعة "وشيكة" في شمال غزة، حيث يواجه ما يقدر بنحو 70% من السكان جوعًا كارثيًا، وذلك وفقًا لوكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة أمس تقرير حول الأوضاع في غزة.

من جانبه، أصدر برنامج الأغذية العالمي أحدث نتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو عملية دولية لتقدير حجم أزمات الجوع.

وجاء في التقرير المستند إلى التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى كارثيًا من الجوع في جميع أنحاء قطاع غزة ارتفع إلى 1.1 مليون شخص، بما يمثل حوالي نصف السكان.

وأضاف أن "المجاعة الآن متوقعة ووشيكة في محافظتي شمال ووسط غزة، ومن المتوقع أن تصبح واقعًا جليًا خلال الفترة المشمولة بالتوقعات من منتصف مارس 2024 إلى مايو 2024".