مياه الأقصر تعلن انقطاع المياه عن منطقة توماس 3 بإسنا لكسر مفاجئ بخط 300 مم

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الثلاثاء، عن حدوث كسر مفاجئ فى خط مياه قطر 300مم فى قرية توماس مركز إسنا أدى إلى إنقطاع المياه عن توماس 3 و المناطق التابعه لها، وتجرى حالياً أعمال الإصلاح.



وقالت شركة مياه الأقصر، في بيان صحفى، أنها توفر سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، حال طلبها، عبر التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 من أى هاتف، أو الأرقام التالية:- "0952282406 - 0952284116 -01147999752".



وكانت قد نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، فعاليات إتمام تدريب الدفعة الأولى من غواصين محطات المياه على برنامج الغطس في المياه المفتوحة (open water diving one star)، وذلك باعتماد من الإتحاد المصرى للغوص وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر.



وتم العمل خلال الفعاليات على تدريب عدد 10 غواصين، حيث تم تدريب 5 منهم كدفعة أولى، ويأتى ذلك ضمن إشراف الإدارة العامة للتدريب، والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة، وفى إطار توجيهات اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

