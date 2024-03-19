مولدوفا تطرد أحد موظفى السفارة الروسية.. وموسكو: سنتخذ الرد المناسب

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية المولدوفية طرد أحد موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية في العاصمة كيشيناو، واعتباره شخصًا غير مرغوب فيه، حيث سلمت إخطارًا بهذا الشأن للسفير الروسى لدى مولدوفا أوليج فاسنيتسوف.

وذكرت الوزارة - في بيان، وفقًا لوسائل إعلام روسية اليوم الثلاثاء، أنه تم استدعاء السفير الروسي لمبنى وزارة الخارجية وإخطاره بإعلان أحد موظفي السفارة شخصًا غير مرغوب به على أراضي جمهورية مولدوفا وعليه مغادرة البلاد، وذلك على خلفية تنظيم الانتخابات الرئاسية الروسية في جمهورية ترانسنيستريا المولدوفية المعلنة من جانب واحد دون موافقة السلطات المولدوفية.

وفي السياق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا سترد على طرد مولدوفا أحد موظفي السفارة الروسية في كيشيناو، وذلك احتجاجًا على تنظيم الانتخابات الرئاسية الروسية في جمهورية ترانسنيستريا المعلنة من جانب واحد.

وقال مصدر بالخارجية الروسية - في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك "إننا سنتخذ الرد المناسب، وسنرد كذلك على طرد إستونيا لدبلوماسي روسي".

يُذكر أن وزارة الخارجية الإستونية قد استدعت القائم بالأعمال الروسي لديها في وقت سابق وسلمته مذكرة بإعلان أحد الدبلوماسيين بالسفارة الروسية شخصًا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة البلاد.

وكانت وزارة الخارجية المولدوفية قد استدعت السفير الروسي لديها أوليج فاسنيتسوف.

وأوضحت الخارجية المولدوفية "تم الإعراب عن احتجاج فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية الروسية في منطقة ترانسنيستريا في مولدوفا، وهو ما يتعارض مع موقف السلطات المولدوفية".

وكانت مولدوفا قد حظرت تنظيم الانتخابات الرئاسية الروسية الأخيرة في أي مكان خارج السفارة الروسية، ليكون هناك مركز اقتراع واحد فقط يعمل في العاصمة تشيسيناو، ومع ذلك تم افتتاح ستة آخرين في ترانسنيستريا التي تضم أكثر من 250 ألف مواطن روسي.