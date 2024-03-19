مصر للصرافة: 1.5 مليار جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف

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كشف عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة "التابعة لبنك مصر" عن أن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت ما قيمته 1.5 مليار جنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس "الـ 12 يوما الماضية".

وقال فوزى في تصريحات - لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الثلاثاء/ - إن حصيلة التنازلات بنهاية عمل يوم أمس بلغت ما قيمته 200 مليون جنيه تقريبا.. موضحا أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 66%، يليه العملة الأوروبية اليورو بنسبة 18%، ثم الريال السعودي بنسبه 14%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبه 1.4%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبه 1.5%.

وأكد رئيس شركة مصر للصرافة، أن هناك اقبالا شديدا من جانب الجمهور على التنازل عن العملات الأجنبية والعربية، لصالح الجنية المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.

يشار إلى أن سعر الدولار في بنك مصر سجل 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الجاري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.