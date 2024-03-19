مسحراتى بالطلبة والزمارة يبهج أطفال الأقصر على التراث الصعيدى.. فيديو وصور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" مسحراتى مختلف من نوعه يجوب شوارع الأقصر بالطبلة والمزمار الصعيدي وهو يقدم الأغانى الرمضانية المبهجة مثل "رمضان جانا" على أنغام المزمار لأطفال الأقصر، بجانب تقديم التراث الصعيدي لينشر البهجة في شوارع المحافظة خلال ليالي شهر رمضان المبارك.

وكان دائمًا المسحراتى علامة مميزة للشهر الكريم، كان الجميع يعتقد أنه مستمر على مر العصور، فطالما مثل رمزًا للبهجة والفرح فى رمضان، ولكن مع انتشار التكنولوجيا، بدأ فى فقدان بريقه، خاصة بالنسبة للأجيال الجديدة التى نشأت فى عصر الديجيتال، وتقضى وقتًا طويلاً مع الموبايل والأجهزة اللوحية، كما أن المسحراتى نفسه أصبح قليلا فى شوارع مصر على عكس ما كان فى الماضى، فالناس أصبحت تعتمد على الأجهزة الحديثة للاستيقاظ للسحور، أيضًا أدى انتشار التليفزيون الرقمى والإنترنت إلى انخفاض شعبية المسحراتى، حيث أصبح الناس يفضلون الاستماع إلى الموسيقى والأغانى الرمضانية أو القرآن والأدعية عبر هذه الوسائل لأوقات طويلة.

فيما انتشرت حالة من البهجة والجمال في ميادين وشوارع محافظة الأقصر، عقب تركيب فوانيس وهلال شهر رمضان المبارك داخلها مع أول أيام الشهر الكريم، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للأجهزة التنفيذية بضرورة المشاركة والتواجد الميداني في الأعياد والمناسبات الدينية، حيث قام مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة بتنفيذ أعمال تزيين عدد من الشوارع الرئيسية والميادين بمجسمات من الفوانيس والنجوم والأَهِلَّة، تكسوها أنوار الليد الملونة.

ومن جانبه صرح الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إن هذه المجسمات نفذتها رئاسة مجلس مدينة الأقصر بناءً على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية، مؤكداً أن تزيين الميادين والشوارع الرئيسية بمثل هذه الأعمال لحرص المحافظة مشاركة المواطنين فرحتهم في الابتهاج باستقبال شهر رمضان المبارك، وبإبراز مظاهر البهجة بالمحافظة وتزيين شوارعها وميادينها.



المسحراتى بالطبلة والزمارة فى شوارع الأقصر



مسحراتى بالطبلة فى شوارع الأقصر