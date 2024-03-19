اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 مارس 2024 12:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الثلاثاء، 19 مارس 2024 12:04 م
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اقتحم 54 مستوطنًا إسرائيليًا، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال التى فرضت قيودا على دخول الفلسطينيين إليه.

وأفاد شهود عيان، باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وتفرض قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، في إطار الحصار المفروض عليه منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ولم يكتفِ وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير بمنع المصلين من الضفة الغربية بالصلاة في الأقصى المبارك، وإصدار مئات قرارات الإبعاد عنه طيلة شهر رمضان الكريم، بل عاد من جديد مطالبا السماح للمستوطنين باقتحامه في العشر الأواخر من رمضان.







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