محمد حلمى مديرًا للإدارة العامة لشئون مكتب محافظ كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 507 لعام 2024، بتعيين محمد حلمي علي السهيت، مديرا عاما للإدارة العامة لشئون مكتب محافظ كفر الشيخ، وذلك نظرا لبلوغ مدير المكتب السابق السن القانونية للخروج على المعاش.

ويعد محمد حلمي، من الكفاءات العلمية والإدارة المتميزة والأنشطة بديوان عام محافظة كفرالشيخ، وشئون مكتب المحافظ، وحاصل على العديد من الدورات التدريبية والعلمية في الإدارة، وشئون الحكم المحلي والإدارة المحلية بمركز استدامة بسقارة بالقاهرة التابع لوزارة التنمية المحلية، وشغل حلمي مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، ونظراً لجهوده المتميز، قرر محافظ كفر الشيخ تعيينه مديراً تنفيذياً لمكتب المحافظ، ثم صدر القرار الأخير، بتعيينه مديرا عاما للإدارة العامة لشئون مكتب محافظ كفر الشيخ.