محافظ الشرقية يهنىء الأمهات والأباء المثاليين العاملين بالمحافظة

الشرقية - إيمان مهنى

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأمهات المثاليات علي مستوي العاملين بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لها وهن حنان فهمى إبراهيم سالم الأم المثالية من الديوان العام.

انتصار عبد العال على محمد أم مثالية من ذوى الإحتياجات الخاصة القطاوية مركز ايوحماد، أسماء محمد السنجري أم مثالية لطفل من ذوى الإحتياجات الخاصة مركز ابوحماد، إحسان محمد عوض أم معيلة مركز فاقوس.

نجاة عبد الحميد أحمد الأم البديلة الديوان العام، سنية محمد أحمد عبد الفتاح أم لأحد الموظفين المميزين بالديوان العام وهو محمود محمد عثمان .

وتقديراً وعرفاناً بدور الأب باعتباره رب الأسرة وشريك أساسي في الحفاظ عليهاحرص محافظ الشرقية على تهنئة.

خالد محمد السيد على الأب المثالى الديوان العام.

حسن محمود محمد سيد أب مثالى من ذوى الإحتياجات الخاصة الديدامون مركز فاقوس .

يأتي هذا لفوزهم في مسابقة إختيار الأم المثالية والأب المثالى التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام على مستوى ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها للعام الرابع على التوالي 2024 ، وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية .

وفى سياق متصل، أكد محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير فى المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنة بل مكون أساسى له ، مشيراً الى ان الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحاً أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة ترعى حقوق المرأة ،مشيراً الى أهمية دور الأب في قيادة الأسرة، فكم من الآباء أناروا طريق أبنائهم، ووضعوا حكمتهم وخبرتهم بين أيديهم ليستمدوا منها ما يفيدهم في كل ما يواجههم من عثرات الحياة، لذلك تحرص الدولة على تكريم الأمهات والأباء الذين لهم قصص كفاح كل عام في ضوء الإحتفال بعيد الأسرة.

ومن جانبها، أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن اللجنة المشكلة لإختيار الأمهات المثاليات والأباء المثاليين قامت بتحديد الجائزة المالية للفائزين وقيمتها (خمسة آلاف جنيه) لكل حالة من الحالات الثمانية الفائزة.