ما هو اضطراب الأكل بيكا؟.. يجعل المصابين يتناول مواد غير الأطعمة

كتبت أمل علام

تقدم صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كل ما تريد أن تعرفه عن اضطراب الأكل "بيكا"، والذى يجعل الأشخاص يتناولون أشياء أخرى غير الطعام مثل الزجاج والخشب والإسفنج.

وقالت الصحيفة، إن الأشخاص الذين يعانون من "بيكا" فى كثير من الأحيان يشتهون ويأكلون المواد التى لا تحتوي على أى تغذية، مثل الأوساخ والطلاء والثلج والرمل والغراء والطباشير، وتصيب هذه الحالة، التى حصلت على اسمها من الكلمة اللاتينية التي تعني العقعق - وهو طائر معروف بشهيته الكبيرة والعشوائية - ما يصل إلى 30 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و6 أعوام.

وأوضحت الصحيفة، إنه على الرغم من أن الحالة تبدو غريبة، إلا أنها تُصنف في الواقع على أنها اضطراب خطير في الأكل يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة مثل التسمم بالرصاص وفقر الدم، ومع ذلك، فى بعض الحالات، قد يؤدي نقص بعض العناصر الغذائية، مثل نقص الحديد أو الزنك، إلى إثارة الرغبة الشديدة غير المعتادة.

يعد اشتهاء مواد غي الاطعمة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من صعوبات فى التعلم أو النمو، مثل التوحد، أو أولئك الذين يعانوا من إصابة فى الدماغ.

كما يمكن أن يكون مشكلة بالنسبة لبعض النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من الصرع، وفى كثير من الحالات، يستمر الاضطراب عدة أشهر، ثم يختفى من تلقاء نفسه.



بخلاف ذلك، يمكن أن يشمل العلاج استبدال العناصر الغذائية المفقودة التي تسبب الرغبة الشديدة، أو إعطاء دواء للتعامل مع صعوبات التعلم، أو تقديم مكافآت مقابل تناول طعام عادى.



عادة ما يتخلص الأطفال من هذا الاضطراب، حيث أن إزالة العناصر التى تسبب مشاكل والإشراف على الأطفال ذوى الإعاقات الذهنية مهمان للغاية، الشكل الرئيسى لعلاج البيكا هو العلاج، مع توفر طرق علاجية مختلفة اعتمادًا على الحالة والاحتياجات الفردية.