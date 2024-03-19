اليوم السابع
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ما حكم من أصيب بمرض مفاجئٍ فى نهار رمضان؟..الأزهر للفتوى يوضح

الثلاثاء، 19 مارس 2024 11:39 ص
ما حكم من أصيب بمرض مفاجئٍ فى نهار رمضان؟..الأزهر للفتوى يوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية - أرشيفية
كتب لؤى على

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قال مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية انه إذا أُصيب الإنسان بمرضٍ مفاجئٍ في شهر رمضان، فإن حكمه يختلف باختلاف حالته؛ فإن كانت حالته لا يستطيع معها الصوم، بأن كان الصوم يضر بصحته فيباح له في هذه الحالة الفطر إلى أن يتم شفاؤه، ويجب عليه قضاء تلك الأيام في وقت آخر، قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. [البقرة: ١٨٥].

أما إذا كان إفطاره لا يعود عليه بالنفع في صحته بحيث لا يُساعده في التعافي من هذا المرض، بل يستطيع معه الصوم فلا يجوز له الإفطار، وهذا يتقرر بحسَب تقديرِ الطبيب الثقة.


 







الازهر للفتوى

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