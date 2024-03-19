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مائدة رمضان دليفرى.. بيوصلوا مئات الوجبات للمنازل فى اليوم.. فيديو

الثلاثاء، 19 مارس 2024 05:55 م
مائدة رمضان دليفرى.. بيوصلوا مئات الوجبات للمنازل فى اليوم.. فيديو من داخل المطبخ الخيرى
الغربية - محمد طارق

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بث مباشر جديد من مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، وتحديدا من داخل المطبخ الخيري لإنتاج مئات الوجبات بالمجان يومياً طوال أيام شهر رمضان الكريم.

وقالت أمانى لاشين القائمة علي أعمال المطبخ لـ"اليوم السابع"، إن هذا هو العام الرابع على التوالى للمطبخ وإنتاج الوجبات التي يتم توزيعها طوال شهر رمضان يومياً، وأسبوعيا طوال العام، موضحة أن جميع الوجبات يتم إنتاجها بالجهود الذاتية وبمساعدة أهالى المدينة، مشيرة إلى أنهم يمتلكون قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجا ويتم توصيل الوجبات يومياً بواسطة مندوب إلى أبواب منازلهم.







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