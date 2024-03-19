لويد أوستن يترأس اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية فى ألمانيا

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن وزير الدفاع لويد أوستن يترأس اليوم الثلاثاء، الاجتماع الشهرى لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية الذى يعقد بقاعدة رامشتاين الجوية فى ألمانيا.

وذكرت وزارة الدفاع ـ في بيان لها حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم - أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيؤكد مجددا خلال الاجتماع أن واشنطن ملتزمة تجاه دعم أوكرانيا .

وفي السياق ذاته، قال مسؤولون أمريكيون "إن نقص التمويل يؤثر بالفعل على الأرض في أوكرانيا، وإنه يتعين على القوات الأوكرانية إدارة ما لديها من موارد ضئيلة".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها سترسل مساعدات عسكرية لأوكرانيا قدرها 300 مليون دولار لتلبية الحاجات الملحة لأوكرانيا.