كوريا الجنوبية تنشر صواريخ محلية الصنع لردع تهديدات جارتها الشمالية

سول (أ ش أ)

نشرت كوريا الجنوبية، صواريخ محلية الصنع خارقة للتحصينات قادرة على ضرب أهداف معادية تحت الأرض، وذلك لردع التهديدات الصاروخية والنووية المتطورة لكوريا الشمالية.

وأكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) اليوم الثلاثاء، أنها ستنشر أولاً الصاروخ الكوري التكتيكي "سطح سطح (KTSSM-I)" المصمم لاختراق الأرض ببضعة أمتار للوصول إلى الأهداف تحت الأرض، الذي يبلغ مداه 180 كيلومترا وعياره 400 ملم، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير نظام صاروخي سطح-جو بعيد المدى خلال هذا العام كجزء من خطة إنشاء نظام دفاع صاروخي متعدد الطبقات ضد التهديدات الصاروخية والمدفعية لكوريا الشمالية.

وأشارت الوزارة إلى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستجريان مناورة مشتركة بين المسؤولين العسكريين والحكوميين في ظل سيناريو هجوم نووي كوري شمالي، وستوسعان التدريبات الحية في الهواء الطلق خلال مناورة "أولتشي فريدوم شيلد السنوية" المقرر إجراؤها في أغسطس القادم.

يذكر أن كوريا الجنوبية طورت نظام KTSSM-I لتأمين قدرات ضرب دقيقة ضد المدفعية الكورية الشمالية المخبأة في الكهوف بعد قصف الشمال لجزيرة يونبيونغ الحدودية الشمالية الغربية بكوريا الجنوبية في عام 2010، ما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين وآخرين من مشاة البحرية.