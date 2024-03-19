اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 مارس 2024 01:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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كوبا تستدعى القائم بالأعمال الأمريكى احتجاجا على تدخل واشنطن فى شئونها

الثلاثاء، 19 مارس 2024 11:44 ص
كوبا تستدعى القائم بالأعمال الأمريكى احتجاجا على تدخل واشنطن فى شئونها الرئيس الكوبى ميجيل دياز كانيل
هافانا (أ ش أ)

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استدعت وزارة الخارجية الكوبية القائم بالأعمال الأمريكى فى هافانا بنيامين زيف، للاحتجاج على "تدخل الولايات المتحدة فى شئونها" بعد المظاهرات التى شهدتها كوبا هذا الأسبوع احتجاجا على الانقطاع المستمر للكهرباء .

وأفادت الوزارة - ، بحسب وكالة أنباء "برنسا لاتينا" بأن "نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديس دي كوسيو، نقل رسميا إلى المسؤول الأمريكي رفضه القاطع للسلوك التدخلي والرسائل الافترائية من واشنطن وسفارته في كوبا فيما يتعلق بالشؤون الداخلية للواقع الكوبي".

ومع تسليم مذكرة احتجاج رسمية، تحدث دي كوسيو، عن "الحد الأدنى من معايير اللياقة والأمانة المتوقعة من بعثة دبلوماسية في أي بلد، والتي يبدو أن سفارة الولايات المتحدة في كوبا غير قادرة على الالتزام بها " .

وبحسب الوزارة، لفت دي كوسيو، الانتباه - خلال الاجتماع - إلى المسؤولية المباشرة التي تتحملها حكومة الولايات المتحدة في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به كوبا، وعلى وجه التحديد، في مواجهة أوجه القصور والصعوبات التي يواجهها السكان بشكل يومي تحت وطأة وتأثير الحصار.

وخرج مئات المتظاهرين إلى شوارع سانتياجو دي كوبا جنوب شرقي كوبا، ثاني مدن البلاد، ومدينة بايامو؛ احتجاجا على الانقطاع المستمر للكهرباء.
 







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