"قس" يشترى صكوك الإطعام من مديرية الأوقاف بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

استقبل الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، القس اسطافنيوس راعي كنيسة العصافرة بمكتبه بديوان عام المديرية والذى اشترى صك إطعام الذى تطرحه وزارة الاوقاف من خلال المديريات.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية، أن المصريين نسيج واحد وان روح المحبة والاخوة هي عنوانهم وخلال الزيارة أكد أننا نعيش أزهى عصور الوحدة الوطنية صفا واحدا ويدا واحدة خلف قيادة سياسية حكيمة تملئ قلوبنا حبا ووفاء لوطننا.

وأكد القس أن مشاركته في صكوك الإطعام تنبع من قرارة نفسه لما يلمسه ويراه من دور للأوقاف في محافظة الإسكندرية وسائر المحافظات وما تقدمه الأوقاف لابناء الشعب المصري دون تفرقة بين مسلم ومسيحي سوء كان من لحوم الأطعام أو الأضاحي.