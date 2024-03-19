"قانونك في أيدك".. ما الإجراءات اللازم فعلها حال اختفاء لوحة السيارة؟

كتب – أحمد عبد الهادى

يقدم "اليوم السابع" مجموعة حلقات رمضانية بعنوان " قانونك في أيدك"، يسال عنها العديد من أصحاب السيارات بشأن مشكلة ضياع اللوحات المعدنية للسيارة، لأنه أصبح متكررا بسبب عدم متابعة مسمار ربط اللوحة جيدا بشكل مستمر، ويكون الأمر أيضا نتيجة السرقة كذلك الصدمات التى تتسبب فى تحركها من مكانها، ما يؤدى لوقوعها دون أن يلاحظ قائد السيارة.

- تقديم بلاغ لقسم الشرطة يوضح من خلالها أنّه جرى فقد اللوحة ثم نسخ المذكرة أو البلاغ المقدم على ورقة موضوع عليها ختم شعار الجمهورية.

- الذهاب إلى إدارة المرور التابع لها، ليتمّ إعداد ملحق تأمين إجبارى دون ذكر أرقام اللوحات، ويذكر فيه فقط رقم الشاسيه والموتور.

- يتم إجراء فحص فنى للسيارة وإزالة اللوحة المعدنية المتبقية.

- على صاحب السيارة ملء نموذج رفع 251 مرور بالشباك المختص وإحضار شهادة مخالفات لإنهاء علاقته باللوحات المفقودة.

- يتم دفع رسم تأمين لوحات جديدة للحصول عليه.

- تسحب اللوحة الموجودة ورخصة السيارة ويصرف له لوحات جديدة ورخصة جديدة بأرقام لوحات جديدة بنفس مدة سريان رخصة السيارة المتبقية بالرخصة المسحوبة الأصلية.