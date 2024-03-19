فطارك صحى فى رمضان.. فوائد كسر الصيام على الشوربة

كتبت فاطمة ياسر

إذا كنت من الأشخاص الذين يكسرون صيامهم علي العصائر الغنية بالسكريات، فهذا الأمر غير صحي ويؤثر على هضمك بشكل سلبي ومن الأفضل كسر الصيام على الشوربة، نقدم لك فى هذا التقرير فوائد كسر الصيام على الشوربة خلال شهر رمضان.