فطارك صحى فى رمضان.. فوائد كسر الصيام على الشوربة

إذا كنت من الأشخاص الذين يكسرون صيامهم علي العصائر الغنية بالسكريات، فهذا الأمر غير صحي ويؤثر على هضمك بشكل سلبي ومن الأفضل كسر الصيام على الشوربة، نقدم لك فى هذا التقرير فوائد كسر الصيام على الشوربة خلال شهر رمضان.
في البداية بعد سماع أذان المغرب عليك تناول الماء والتمر أو الحليب والتمر، ثم تناول الشوربة، لأنها تقدم لجسمك الكثير من الفوائد التي يقدمها الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، ومنها:
- تهيئة المعدة لتناول الطعاميساعد طبق الشوربة علي تهيئة المعدة علي تناول الطعام، فعند البدء بها بعد صيام ساعات طويلة، فهي تغلف المعدة، وتحميك من التعرض للعسر الهضمي، والإمساك والإنتفاخ، كما أنها تقدم للجسم جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم بعد ساعات الصيام.
-تمد الجسم بالفيتامينات التي يحتاجهاتعتبر الشوربة وجبة مغذية، وتقدم للجسم جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها بعد ساعات صيام طويلة، فهي غني بالفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والبروتين، وحمض الفوليك.
- تقوي المناعةتناول الشوربة يساهم بشكل كبير في حماية الجسم من البكتريا والفيروسات، وتعمل علي تقوية الجهاز المناعي وجعله قوي يكافح الأمراض بشكل ملحوظ.
-تحميك من الجفافتعمل علي ترطيب الجسم، وحماية الجسم من الإصابة بالجفاف بسبب الصيام ونقص السوائل، فهي تعوضها بسبب أنها تحتوي علي الماء والأملاح التي فقدها الجسم خلال ساعات الصيام.
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