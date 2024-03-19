فرحة الأطفال والأهالى لحظة إطلاق مدفع الإفطار فى الأقصر.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" لحظات فرحة الأطفال والأهالى بالتجمع اليومى أمام مدفع الإفطار الشهير باسم مدفع الحاجة فاطمة فى وسط مدينة الأقصر، لحظة تجهيزه وإطلاقه فى اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك للإعلان عن موعد الإفطار يومياً.

ويشرف رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، منذ عدة سنوات على تجهيز مدفع الإفطار قبل دخول شهر رمضان المبارك، ويتم توفير بطارية كهربائية لاطلاق المدفع يومياً في وقت الإفطار، حيث تشهد محافظة الأقصر منذ أكثر من 150 سنة مضت، عادة مميزة يومياً فى شهر رمضان المبارك، وهى عادة ضرب مدفع الإفطار، حيث ينطلق قبل لحظات من وقت الإفطار صوت من أحد رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر قائلاً: (مدفع الإفطار.. إضرب)، وهى تلك التى ينتظرها الصائمون بعد إنقضاء فترة الصيام للإفطار مع حلول آذان المغرب.

ومن أبرز تلك الموروثات التاريخية فى شهر رمضان المبارك هو "مدفع الإفطار" الذي يتواجد أمام مقر الحماية المدنية بقلب مدينة الأقصر، والذى ينتظره يومياً الصائمين للإفطار على صوته وأذان المغرب، حيث يتم تجهيز المدفع من قبل رجال الإطفاء يومياً ويتجمع حولهم عدد كبير من الشباب والأطفال للاستمتاع بتلك اللحظات المميزة يومياً خلال الشهر الكريم، لمشاهدة اللحظات الأخيرة قبل إطلاق مدفع الإفطار الشهير بمدينة الأقصر.

وعن قصة "مدفع الحاجة فاطمة" أو مدفع رمضان الشهير بمدينة الأقصر، يقول الحاج صلاح هاشم أحد أهالى المحافظة، إن المدفع سمي باسم "مدفع الحاجة فاطمة" له قصة توارثها الأجيال على مر العصور، حيث إن المدفع جاء لمصر ضمن سلسلة مدافع في عهد الخديوي إسماعيل والتي تمت صناعتها منذ حوالى 153 سنة مضت، أي في عام 1871م وكانت تشارك في الحروب الأوروبية بالقرن التاسع عشر، وخلال تنظيف أحد الجنود لأحد تلك المدافع بالعاصمة وقتها خرجت طلقة منه وقت غروب الشمس بالمصادفة، ودوى صدى الصوت في كافة أرجاء مصر القديمة، فظن الأهالى إنه تقليد جديد من الأسرة الملكية للإعلان عن موعد الإفطار، فأصدرت "الحاجة فاطمة" إبنة الخديوى إسماعيل فرمان في تلك الفترة بإطلاق قذيفة من المدفع وقت الإفطار ووقت الإمساك فجراً خلال شهر رمضان، فأصبح منذ ذلك الوقت يطلق عليه بين الأهالى "مدفع الحاجة فاطمة".



فرحة يومية لأطفال وأهالى الأقصر لحظة الإفطار أمام المدفع