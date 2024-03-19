طقس مستقر فى أسوان وإعادة فتح المجرى الملاحى للنيل.. لايف وصور

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت محافظة أسوان، اليوم، الثلاثاء، استقرار فى حالة الطقس بعد 48 ساعة أخيرة من الأمطار والأتربة والطقس المتقلب.

وسجلت درجات الحرارة اليوم فى أسوان، العظمى 24 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية، مع سماء صافية وشمس ساطعة، يصاحبه انخفاض فى درجات الحرارة التى ارتفعت قبل يومين ل41 درجة فى أسوان.

وكانت شهدت أسوان، خلال اليومين الماضيين هبوب عاصفة ترابية حجبت الرؤية وأدت إلى وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى النيل وكذلك حركة الطيران من وإلى مطار أسوان الدولى، ثم تساقط أمطار بشكل مستمر على مدار يوم أمس.



المجرى الملاحى للنيل (1)



المجرى الملاحى للنيل (2)