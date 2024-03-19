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طقس غد.. ارتفاع الحرارة بجميع الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الثلاثاء، 19 مارس 2024 02:57 م
طقس غد.. ارتفاع الحرارة بجميع الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 25 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد  ، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية ، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ليلا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14.

 

 







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