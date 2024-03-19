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طقس الإسكندرية الآن.. انخفاض درجات الحرارة والصغرى تسجل 12 درجة

الثلاثاء، 19 مارس 2024 10:15 ص
طقس الإسكندرية الآن.. انخفاض درجات الحرارة والصغرى تسجل 12 درجة طقس الاسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، حالة من التقلبات الجوية، ونشاط لحركة الرياح مع انخفاض في درجات الحرارة، ويكون مائلا للبرودة ليلا، وتسجل درجات الحرارة العظمي 19 درجة والصغري 12 درجة .

تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.


كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14.

طقس الإسكندرية ودرجات الحرارة المتوقعة
طقس الإسكندرية ودرجات الحرارة المتوقعة

 

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