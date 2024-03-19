اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2024 05:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط تجار عملة غسلوا 50 مليون جنيه فى الشركات والعقارات

الثلاثاء، 19 مارس 2024 04:58 م
ضبط تجار عملة غسلوا 50 مليون جنيه فى الشركات والعقارات اموال - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى القاهرة والدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحال التجارية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).


قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.


 







عملة

دولار

الاتجار بالعملة

الداخلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة