اليوم السابع
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صلاة التراويح من المسجد الكبير بمدينة السادات فى المنوفية.. بث مباشر

الثلاثاء، 19 مارس 2024 09:33 م
صلاة التراويح من المسجد الكبير بمدينة السادات فى المنوفية.. بث مباشر صلاة تراويح
المنوفية - محمد فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مسجد إم القرى بمحافظة المنوفية، وذلك لرصد تاسع  أيام صلاة تراويح فى شهر رمضان الكريم، وسط إقبال كبير من المواطنين لأداء صلاة التراويح وسط فرحه تملئ الوجوه فرحة بقدوم شهر رمضان الكريم، شهر العبادات والنفاحات.

وكان الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، قد أكد أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم، على جميع مستوى إدارات المحافظة بأكملها.

وأضاف فى تصريح خاص "لليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتنظيف المساجد على مستوى الإدارات بالمحافظة، مع استمرارها طوال الشهر الكريم، لافتا إلى أنه يتم إقامة صلاة التراويح بمايقرب من 6 آلاف مسجدا على جميع أنحاء مراكز ومدن المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، أنه تم التنبيه على مدير الإدارات بالمرور اليومى على جميع المساجد فى شهر رمضان، عن طريق المفتشين على مستوى الإدارات بالمحافظة.







صلاة تراويح

شهر رمضان

محافظة المنوفية




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