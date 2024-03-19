شيخ الأزهر: الله عليم ببواطن الأمور وخفاياها وعلى العبد أن يلتفت لهذا

كتب الأمير نصرى

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، "الخبير" من أسماء الله الحسنى ويعد الخبير ببواطن الأمور وخفاياها والأمور التى يعلمها قبل أن تكون وتكون كما يعلمه وهى العمل بخفايا الأمور، ومنه حديث رسول الله: - عن أبي هريرة قال: سبعة يُظلُّهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه .. فذكر الحديث، وفيه: ورجلٌ تصدَّق بصدقةٍ فأخفاها، حتى لا تعلم شمالُه ما تُنفق يمينه.

وأضاف الإمام الأكبر خلال حديثه بالحلقة التاسعة من برنامج "الإمام الطيب" الذى يقدمه الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، على قناة "الحياة"، أن الله تعالى أيضا قال :" إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم".

ولفت الطيب إلى أن الله عليم ببواطن الأمور وخفاياها وعلى العبد أن يلتفت إلى هذا، والعلماء قالوا يجب أن يتعهد بواطن وخفايا قلب العبد ويقصدون الأمراض القلبية وهى الحقد والحسد والغضب وغيره وهى آفات القلب فيتعهدها ويحاربها ويكون بها خبيرا، فلو غفل عن هذا لا يصح أن يأخذ من هذا الاسم أى نصيب.



