شيخ الأزهر: اسم "الخبير" ورد كثيرا فى القرآن والسنة وأجمع عليه المسلمون

كتب الأمير نصرى

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن "الخبير" اسم من أسماء الله الحسنى ورد كثيرا فى القرآن الكريم وفى السنة وأجمع عليها المسلمون، فإذا كان هذا الاسم ورد فى القرآن وكان المسلمين مجمعين على ثبوت كل ما فى القرآن، فالبضرورة أن الإجماع هنا ينسحب على هذا الاسم.

وأضاف الإمام الأكبر خلال حديثه بالحلقة التاسعة من برنامج "الإمام الطيب" الذى يقدمه الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، على قناة "الحياة"، أن إجماع المسلمين مهم لأنه تأكيد لهذه المعانى، ولفظ الخبير فى اللغة هو العالم أو العليم ببواطن الأمور.

ولفت الطيب إلى أن الخبير يطلق على نوعين من العلماء وهو العالم ببواطن الأمور مطلقا، والعالم بالشئ بعد الاستخبار عنه، كان يجهله واستخبره، ويفارق العالم العادى، فالخبير يعلم باطن هذا الشئ، وعرفه بعمق أكثر من اللذين يعلمون هذا الشئ.

وأوضح الإمام الطيب أن الخبير هو العليم ببواطن الأمور، أما بالنسبة لله لا نستطيع أن نقول أنه الخبير بمعنى العليم بباطن الأمور بعد استخباره فهذا مستحيل، والتغير من علم عادى لعلم خبير نقص يستحيل اتصاف الله به، فالتغيير يستلزم أيضا الجهل.