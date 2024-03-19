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شهداء ومصابون بينهم نساء وأطفال فى قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

الثلاثاء، 19 مارس 2024 12:00 ص
شهداء ومصابون بينهم نساء وأطفال فى قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات شهداء غزة - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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استشهد عدد من الفلسطينيين ، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، الليلة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل وسط قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.


وأفاد شهود عيان بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا غرب مخيم النصيرات، وسط القطاع، يعود لعائلة الحاج، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.


وأشار الشهود إلى أن مواطنين وطواقم إنقاذ انتشلوا جثامين الشهداء، والجرحى، ونقلوهم لمستشفى شهداء الأقصى، وسط القطاع.


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أدى لاستشهاد أكثر من 31,726 مواطنا، معظمهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 73,792 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.







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