سفارة مصر لدى اليابان: جولة خيرية للسوبرانو المصرية العالمية فرح الديبانى

كتب أحمد جمعة

قامت "الميزو سبرانو" المصرية العالمية فرح الديباني بجولة خيرية في اليابان لدعم المتضررين من آثار زلزال "نوتو" الذي ضرب اليابان مطلع العام الجاري وكذا المناطق المتضررة من كارثة "فوكوشيما" عام 2011، جاء ذلك تلبية لدعوة منظمات العمل الأهلي والخيري اليابانية للمساهمة في حشد التبرعات ومواساة والتخفيف عن متضرري الزلزال والكوارث الطبيعية في اليابان،

وأكدت سفارة مصر لدى اليابان أن الجولة تضمنت العديد من الفاعليات الثقافية أبرزها الحفل الخيري الذي أقيم بالعاصمة طوكيو وضم لفيف من أعضاء البرلمان ومنظمات العمل الأهلي والسلك الدبلوماسي باليابان، وهو الحدث الذي شهد مشاركة بارزة من قبل السفارة المصرية، بمشاركة من السفير محمد أبو بكر سفير جمهورية مصر العربية بطوكيو الذي استعرض الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية اليابانية، وأثنى على مؤسسات العمل الخيري باليابان ودورها في الربط بين الجهات المانحة والفئات الأكثر تضرراً بالمجتمع، وأشاد كذلك بجهود الميزوسبرانوا المصرية "فرح الديباني" الذي يُعلي من القيم الانسانية السامية التي تساهم في تعزيز قدرة المجتمع على الصمود.

شهدت جولة "الديباني" كذلك زيارة تفقدية لشبه جزيرة "نوتو" المُطلة علي بحر اليابان ولقاء قيادتها المحلية باعتبارها الأكثر تضررا من الزلزال الأخير، وذلك جنباً إلى جنب مع تفقد عدة مدارس ودار للأيتام إضافة إلى مراكز ايواء لمتضرري الزلازل من كبار السن وطلاب المدارس، كما قامت "الديباني" بالإنشاد الاوبرالي في حفل موسيقي تم تنظيمه لدعم متضرري الزلزال للتخفيف عنهم ومواساتهم، وهو ما لاقي استحساناً بالغاً لدى الأوساط اليابانية.

قامت "الديباني" أيضاً بزيارة منطقة "توهوكو" وبالأخص مدينة "سينداي" التي تعرضت لزازال وتسونانمي مدمر عام 2011، حيث زارت الفنانة المصرية مدرسة "أوكاوا" الابتدائية باعتبارها المبنى الوحيد الذي بقى صامداً رغم قوة الهزات الأرضية التي وصلت 9 درجات بمقياس "ريختر" آنذاك، كما اختتمت السبرانو المصرية العالمية جولتها بإحياء حفل خيري آخر لدعم المُتضررين.



