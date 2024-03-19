"سبوتنيك": روسيا تدرس منح مصر التأشيرة الإلكترونية لزيارة البلاد

وكالات

قالت وكالة "sputnikarabic" الروسية، إن مدير إدارة التعاون الاقتصادى بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، نيكيتا كوندراتييف، أعلن اليوم الثلاثاء، أن موسكو تدرس حاليا إدراج مصر في قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرات إلكترونية، لزيارة البلاد.



جاءت تصريحات المسؤول الروسي على هامش المعرض الدولي للسفر والضيافة (MITT)، الذي يعقد حاليا في العاصمة موسكو، وقال كوندراتييف للصحفيين، إن "مصر من بين الدول ذات الأولوية التي يتم النظر فيها حاليا".



وأضاف "ربما سيتم إدراجها في قائمة الدول المتاح لمواطنيها للحصول على تأشيرة إلكترونية، بحلول نهاية العام".



يذكر أنه في 1 أغسطس 2023، أطلقت روسيا خدمة التأشيرات الإلكترونية لمواطني 55 دولة، بما في ذلك الصين والهند وإيران وتركيا وفيتنام ودول الاتحاد الأوروبي.



وينبغي تقديم الطلب في موعد لا يتجاوز 4 أيام قبل الزيارة إلى روسيا على الموقع الإلكتروني المتخصص لوزارة الخارجية الروسية.



وتعتبر التأشيرة مناسبة للرحلات السياحية والتجارية، حيث تسري صلاحيتها لمدة 60 يوما من تاريخ التسجيل، وتقتصر الإقامة على 16 يوما من تاريخ دخول البلاد.