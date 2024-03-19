اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2024 09:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

"سبوتنيك": روسيا تدرس منح مصر التأشيرة الإلكترونية لزيارة البلاد

الثلاثاء، 19 مارس 2024 08:25 م
"سبوتنيك": روسيا تدرس منح مصر التأشيرة الإلكترونية لزيارة البلاد علم روسيا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة "sputnikarabic" الروسية، إن مدير إدارة التعاون الاقتصادى بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، نيكيتا كوندراتييف، أعلن اليوم الثلاثاء، أن موسكو تدرس حاليا إدراج مصر في قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرات إلكترونية، لزيارة البلاد.


جاءت تصريحات المسؤول الروسي على هامش المعرض الدولي للسفر والضيافة (MITT)، الذي يعقد حاليا في العاصمة موسكو، وقال كوندراتييف للصحفيين، إن "مصر من بين الدول ذات الأولوية التي يتم النظر فيها حاليا".


وأضاف "ربما سيتم إدراجها في قائمة الدول المتاح لمواطنيها للحصول على تأشيرة إلكترونية، بحلول نهاية العام".


يذكر أنه في 1 أغسطس 2023، أطلقت روسيا خدمة التأشيرات الإلكترونية لمواطني 55 دولة، بما في ذلك الصين والهند وإيران وتركيا وفيتنام ودول الاتحاد الأوروبي.


وينبغي تقديم الطلب في موعد لا يتجاوز 4 أيام قبل الزيارة إلى روسيا على الموقع الإلكتروني المتخصص لوزارة الخارجية الروسية.


وتعتبر التأشيرة مناسبة للرحلات السياحية والتجارية، حيث تسري صلاحيتها لمدة 60 يوما من تاريخ التسجيل، وتقتصر الإقامة على 16 يوما من تاريخ دخول البلاد.







روسيا

تاشيرة روسيا

الحصول على تاشيرة روسيا

كيفية دخول روسيا

تاشير روسيا للمصريين

مصر

العلاقات المصرية الروسية

التأشيرة الإلكترونية لروسيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة