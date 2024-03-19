زعيم كوريا الشمالية يشرف على سلسلة تدريبات لوحدات المدفعية غربى البلاد

بيونج يانج (أ ش أ)

أشرف الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، على سلسلة تدريبات لوحدات المدفعية فى غرب البلاد، تضمنت منصات إطلاق صواريخ متعددة كبيرة، ويعد هذا الظهور الخامس له فى تدريبات عسكرية، خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، أن كيم أشرف على تدريب إطلاق نار لوحدات المدفعية فى المنطقة الغربية، والمجهزة بقاذفات صواريخ متعددة ضخمة للغاية، وهي إحدى وسائل الضرب الأساسية للجيل الجديد من الجيش الكوري الشمالي.

وتظهر الصور المنشورة مع التقرير ستة صواريخ (MLRS) من عيار 600 ملم تطلق في وقت واحد من ست مركبات إطلاق متنقلة متوقفة بجانب بعضها البعض.

وأوضحت بيونج يانج، أن الصواريخ يمكن تزويدها برؤوس حربية نووية، مما يشكل صداعا للدفاعات الصاروخية الكورية الجنوبية.

في السياق.. أوضحت وكالة الأنباء المركزية، أن الهدف من التدريبات هو إثبات القوة والقدرات الحربية الحقيقية لنظام الأسلحة من خلال القدرة على المناورة المفاجئة وإطلاق الصواريخ من الوحدات الفرعية لقاذفات الصواريخ المتعددة عيار 600 ملم، ورفع الروح المعنوية القتالية لرجال مدفعية قاذفات الصواريخ المتعددة والتحقق من وضعية استعدادهم وتعزيزها.