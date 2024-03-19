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رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى نصر العاشر من رمضان

الثلاثاء، 19 مارس 2024 11:07 ص
رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى نصر العاشر من رمضان المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب: محمد أبو ضيف

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تقدم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بأسمى التهاني، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الحادية والخمسين لنصر العاشر من رمضان.

ذلك النصر الذي تجلت فيه عظمة العسكرية المصرية، وسطر فيه أبطال قواتنا المسلحة المصرية أحرف ملحمة العزة والكرامة لهذا الوطن، محققين معجزة العبور وتحرير الأرض، لتظل بطولاتهم شاهدة على عظمة هذا الشعب، ومضاء عزيمته، وقوة جيشه، داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم، ولمصرنا الغالية تحت قيادتكم الحكيمة الأمن والاستقرار.







رئيس النيابة الإدارية

المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية

هيئة النيابة الإدارية

نصر العاشر من رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية




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