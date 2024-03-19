دخول وخروج 4954 شاحنة ميناء دمياط خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة (ROYAL O) والتي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 157 م وعرضها 25 م القادمة من أوكرانيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 10768 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3442 طنا، تشمل 905 طن ملح معبأ و 1673 طن رمل صب و 150 طن كلينكر و 714 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33427 طنا، تشمل 11060 طن قمح و 8274 طن خردة و 2112 طن حديد و 1000 طن زيت طعام و 5422 ذرة و 752 طن خشب زان و 3620 طن سكر و 497 فول صويا و 2092 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 690 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 555 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 224 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 618 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65612 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 120647 طنًا.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 3622 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و القليوبية وإمبابة، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4954 شاحنة.