اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 مارس 2024 08:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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دبلوماسي أمريكي يزور الجبل الأسود لدعم سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء، 19 مارس 2024 07:00 ص
دبلوماسي أمريكي يزور الجبل الأسود لدعم سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الخارجية الامريكية
أ ش أ

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وصل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جابرييل إسكوبار، الإثنين، إلى الجبل الأسود، في زيارة تهدف إلى تقديم الدعم لهذه الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة البلقان والتي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.


وقال إسكوبار - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه ليس هناك شك على الإطلاق في أن الهدف الاستراتيجي لهذا البلد هو أن يصبح عضوًا كاملاً في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد محادثات أجراها مع رئيس الوزراء ميلويكو سبايتش.


وأضاف إسكوبار: "نحن بحاجة للتأكد من أن الجبل الأسود ستظل المرشح التالي والعضو التالي في الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أن توسعة الاتحاد الأوروبي أصبحت حقيقة واقعة، بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي بدأت في عام 2022، وهو ما جعل المسئولين الأمريكيين ومسئولي الاتحاد الأوروبي أكثر حرصا على محاولة إبعاد الدول الست (ألبانيا والبوسنة وصربيا وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية) عن النفوذ الروسي.


يُشار إلى أنه في عام 2017، تحدت جمهورية الجبل الأسود روسيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وسعت منذ ذلك الحين إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، وتعهد سبايتش -الذي تولى منصبه العام الماضي- بإحياء طلب الانضمام إلى التكتل بعد سنوات من الجمود السياسي.







الولايات المتحدة

الخارجية الامريكية

الجبل الاسود

جابرييل إسكوبار




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