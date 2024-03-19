اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2024 02:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خليك مستعد للصيف واتبع هذه الخطوات قبل تشغيل التكييف.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 19 مارس 2024 02:00 ص
خليك مستعد للصيف واتبع هذه الخطوات قبل تشغيل التكييف.. اعرف التفاصيل تكييف
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبدا درجات الحرارة فى الارتفاع بشكل تدريجي خلال الأيام القليلة المقبلة ، لذلك ينصح باتباع عض الخطوات استعدادا لتشغيل تكييف الهواء لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية خلال أشهر الصيف وضمان الحصول على أعلى كفاءة التكييف من خلال الاتى:

 

1. ابدأ بنزع الفلتر الخاص بجهاز التكييف و نظفه جيدا قبل تشغيله لان تراكم الاتربة تقلل من كفاءة الجهاز و تسبب فى زيادة استهلاك الكهرباء .

 

2- نظف الوحدة الخارجية من الاتربة والحطام والعشب الصغير لضمان الحصول على أعلى كفاءة.

 

3- يجب فحص مجاري الهواء من قبل فنى متخصص.

 

4- معاينة خطوط التبريد.

 

5-شغل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.

 

6- تشغيل التكييف على درجة 25.

 

7-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة و انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

 

8-التاكد من غلق كافة النوافذ و الابواب بأحكام لعدم تسريب الهواء.







الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

ماس كهربائي




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة