خلال ساعات.. نظر محاكمة المتهمين بخلية داعش التجمع

كتب إيهاب المهندس

تنظر الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم محاكمة 3 متهمين، في القضية رقم 52 لسنة 2024، والمعروفة ب داعش التجمع

وجاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتي أكتوبر من عام 2021، المتهم الأولي تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي، وفيما حاز واحرز المتهم الأول سلاح ناري مششخن "مسمس"، لاستعماله في أنشطة تخل بالأمن العام.

ثانيا: المتهمان الأول والثالث ارتكبا جريمة تمويل الإرهاب، وكان الغرض من التمويل ارتكاب أعمال إرهابية.

ثالثا: المتهمان الثاني والثالث انضما الي الجماعة الإرهابية الواردة بأمر الإحالة مع علمهما بأغراضها.