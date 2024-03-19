اليوم السابع
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خلال ساعات.. نظر محاكمة المتهمين بخلية داعش التجمع

الثلاثاء، 19 مارس 2024 04:00 ص
خلال ساعات.. نظر محاكمة المتهمين بخلية داعش التجمع المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم محاكمة 3 متهمين، في القضية رقم 52 لسنة 2024، والمعروفة بداعش التجمع.
 
وجاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتي أكتوبر من عام 2021، المتهم الأولي تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي، وفيما حاز واحرز المتهم الأول سلاح ناري مششخن "مسمس"، لاستعماله في أنشطة تخل بالأمن العام.
 
ثانيا: المتهمان الأول والثالث ارتكبا جريمة تمويل الإرهاب، وكان الغرض من التمويل ارتكاب أعمال إرهابية.
 
ثالثا: المتهمان الثاني والثالث انضما الي الجماعة الإرهابية الواردة بأمر الإحالة مع علمهما بأغراضها.
 
 






خليه داعش

داعش التجمع

الجنايات

المستشار محمد السعيد الشربينى




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