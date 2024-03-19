حملة "أثر - ليك ولغيرك": مشروع تخرج يهدف لبناء مجتمع أفضل من خلال العمل التطوعى

كتب محمد صبحى

أطلق طلاب إعلام قسم علاقات عامة وإعلان، بإحدى الجامعات الخاصة، مشروع تخرجهم عن حملةً توعوية عن العمل التطوعي تحتَ اسمِ "أثر".

وأوضح الطلاب أن مشروع التخرج والحملة تهدفُ إلى نشرِ ثقافةِ العملِ التطوعيّ بينَ الشبابِ، وتعزيزِ روحِ التعاونِ والتكافلِ في المجتمعِ، وذلك تحت إشراف الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة كلية الإعلام ، و الدكتورة أمال الغزاوي عميد الكلية، و الدكتورة حنان غالي، و ندى مصطفى.

حظيت حملة "أثر" بدعمٍ من وزارة التضامن الاجتماعي، حيث حصلت على الرعاية الشرفية من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

نظّمَتْ الحملةُ عددًا منَ الفعالياتِ المختلفةِ حيث لقيتْ هذهِ الفعالياتُ إقبالًا كبيرًا منَ الشبابِ.

شاركَ في الحملةِ عددٌ منَ الطلابِ (ماري جرجس، كنزي صلاح، سلمى ايمن، ميادة مجدي، غرام عاطف، هدي محمد، جهاد سلطان، ميرنا علاء، يارا محمد، سنا باسم، امنية ثروت، نسمة احمد).