جنوب إفريقيا توفد دبلوماسيا إلى كييف وموسكو لـ"تسوية" الأزمة بينهما

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أعلنت سفارة جنوب إفريقيا لدى موسكو، اليوم الثلاثاء، أن المدير العام لإدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة خارجية جنوب إفريقيا، زين دانجور، يعتزم زيارة موسكو ضمن مهمته الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى تسوية للوضع في أوكرانيا، وذلك بعد أن يكمل زيارته إلى كييف خلال الأسبوع الجاري.



وقالت السفارة - لوكالة أنباء /تاس/ الروسية - "من المتوقع أن يقوم دانجور بعد انتهاء زيارته إلى كييف، القيام بزيارة مماثلة إلى موسكو"، مشيرة إلى "أن جنوب إفريقيا تتعاون حاليا مع كل من أوكرانيا وروسيا من أجل التوصل لتسوية للأزمة الراهنة بين البلدين".



يذكر أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا قد دعا خلال زيارة له إلى كييف منتصف العام الماضي إلى "وقف التصعيد" في أوكرانيا.