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تموين القليوبية: توزيع 164 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو بالقرى

الثلاثاء، 19 مارس 2024 11:09 م
تموين القليوبية: توزيع 164 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو بالقرى سكر - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، توزيع كميات من سكر المبادرة علي المواطنين، بسعر27 جنيه للكيلو، وذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في تخفيض الأسعار، وتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم توزيع كمية قدرها 34 طن بالخانكة، وكذلك توزيع 38 طن بالقناطر الخيرية، وكمية قدرها 16 طن ببنها، وكمية قدرها 6 أطنان بشبين القناطر، وكمية قدرها 3 أطنان بقليوب، كما تم توزيع كمية قدرها 10 أطنان و300 كيلو بقها، وكمية قدرها 7 أطنان بحي غرب شبرا، وكمية قدرها 21 طن و550 كيلو بطوخ، وكمية قدرها 4 أطنان بكفر شكر، وكمية قدرها 24 طن بحي شرق شبرا الخيمة.

وتابعت المديرية، أنه بذلك يكون إجمالي الكميات الموزعة يوم 18 / 3 / 2024، بمحافظة القليوبية 163 طن و850 كيلو سكر المبادرة تحت إشراف رقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن.

 







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