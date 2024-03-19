تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج ترخیص تعلية أو تعديل المبانى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

مراكز التطوير التكنولوجى هو مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية هو أحد المشروعات القومية التى تهدف فـى المقـام الأول الى رفـــع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين ، وتسهيل الحصول على الخدمة إلكترونيا وفى أسرع وأقل وقت ممكن ، وتقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات ، وتحقيق الشفافية فى التعامل بالإضافة الى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل مــن عوامل الفساد.

اليوم السابع يقدم للقارئ أهم الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين من أجل الحد من التلاعب والحد من فترات الإنتظار وتأخير الأعمال ومن أهم الخدمات " استخراج ترخیص تعليه أو تعديل أو كليهما تعرف على المستندات المطلوبة

1 - طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسي طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.

2 - المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص البناء والمحددة بالمادة ( ۱۱۳) من هذه اللائحة .

3 - تقرير من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية أو في تصميم المنشأت الخرسانية أو في تصميم المنشأت المعدنية بحسب الأحوال.

4 – إثبات أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعلية أو التعديل المطلوب الترخيص بها وذلك طبقاً للنموذج الصادر عن نقابة المهندسين ويحتوى على الأخص معاينة وفحص ودراسة المبنى.