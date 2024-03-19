تشغيل أحدث جهاز فى صعيد مصر "لرسم الشبكية والعصب البصرى" بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج عن تشغيل جهاز "الرسم الكهربائى للشبكية والعصب البصري"، بوحدة فحوصات أمراض العيون، والذى يعد أحدث جهاز فى صعيد مصر لرسم الشبكية والعصب البصرى، وذلك بالمستشفى الجامعى القديم صرح بذلك الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج.

وأكد النعمانى على أنه يتم تزويد المستشفيات الجامعية بأحدث الأجهزة الطبية على المستوى المحلى والعالمى، بهدف تقديم خدمات طبية على اعلى مستوى، إلى جانب خدمة المرضى من ذوى الهمم من ذوى الإعاقة البصرية للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، موضحًا أن الجهاز يستخدم ايضًا لعمل ابحاث فى مجال العيون لطلاب الدراسات العليا من حملة الماجستير والدكتوراة، مما يساهم صقل مهارات الاطباء ورفع تصنيف الجامعة محليًا ودوليًا.

ومن جانبه أكد الدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب البشرى، أن الجهاز يستخدم فى تشخيص ومتابعة أمراض الشبكية الوراثية ومنها العشى الليلى، كما يستخدم لتشخيص ومتابعة أمراض اعتلال الشبكية ومنها السكرى وجلطات الشبكية والمياه الزرقاء، ومتابعة إلتهابات ضمور العصب البصرى، كما يستخدم فى إكتشاف حالات إدعاء العمى والهستيريا.

وقال الدكتور الأحمدى حمد السمان رئيس قسم طب وجراحة العيون، إن وحدة فحوصات أمراض العيون يتردد عليها المرضى من جميع محافظات جنوب الصعيد لإجراء رسم الشبكية والعصب البصرى لكونها تضم الجهاز الوحيد المتوفر فى مستشفى حكومى بجنوب الصعيد.

ومن جهته أوضح الدكتور مرتضى أبوزيد، مدير الوحدة، أن الجهاز موجود بالمستشفى الجامعى القديم بالطابق الرابع ويعمل طوال أيام الأسبوع عدا يومى الجمعة والسبت، موجهًا شكر لإدارة الجامعة لدورها الملموس فى توفير مكان مجهز على أعلى مستوى وتوفير الكابلات والمستهلكات الخاصة بالجهاز، لكى يعمل بكفاءة، وتدريب الأطباء والمساعدين على تشغيله والاستفادة من الخدمات التى يقدمها.



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فحص العيون