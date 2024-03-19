اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 مارس 2024 10:18 ص
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تراجع مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. ورأس المال يفقد 29مليار جنيه خلال 10دقائق

الثلاثاء، 19 مارس 2024 10:14 ص
تراجع مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات.. ورأس المال يفقد 29مليار جنيه خلال 10دقائق البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات  الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه خلال 10 دقائق ليصل إلى مستوى 1.876 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.49% ليصل إلى مستوى 28367 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.1% ليصل إلى مستوى 34338 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 12112 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 6241 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 8934 نقطة.







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