تجديد حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من داخل شقة فى المعادى 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مليون من داخل شقة أحد الأشخاص فى منطقة المعادي.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين لإثنين منهم معلومات جنائية سابقة، اعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وبالضغط عليهم تم إعادة جزء من المبلغ المستولى عليه وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.