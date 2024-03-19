اليوم السابع
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تأجيل محاكمة متهم بالشروع فى قتل زوجته ونجله بالتجمع لـ22 أبريل المقبل

الثلاثاء، 19 مارس 2024 01:49 م
تأجيل محاكمة متهم بالشروع فى قتل زوجته ونجله بالتجمع لـ22 أبريل المقبل محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته ونجله، بالإطلاق النار عليهما داخل مسكنهما بالقاهرة الجديدة لجلسة 22 أبريل المقبل.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم قام  بإطلاق النيران على زوجته ونجله، وتسبب في إصابة زوجته بطلقتين في الرقبة والجسد، بعد نشوب خلافات أسرية بينهما.

النيابة وجهت للمتهم تهمة الشروع في القتل، وحيازة سلاح وطلقات نارية، والتسبب في إصابة المجني عليها بالإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي على النحو المبين في التحقيقات.

 







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