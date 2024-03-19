بولندا تقترح تخصيص الأصول الروسية المجمدة للدفاع عن أوكرانيا

وارسو (أ ش أ)

اقترح وزير الخارجية البولندية رادوسلاف سيكورسكى، تخصيص الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد الأوروبى للدفاع عن أوكرانيا وليس لإعادة إعمارها.

وقال سيكورسكي -حسبما ذكر (راديو بولندا)، اليوم الثلاثاء، "بدلا من التركيز على إعادة بناء البنية التحتية الأوكرانية في المستقبل، من الأفضل الاستثمار اليوم في الدفاع عن أوكرانيا، ما سيمنع تدمير هذه البنية التحتية".

وأعرب عن ارتياحه لموافقة الاتحاد الأوروبى على تخصيص 5 مليارات يورو هذا العام لتسليح أوكرانيا، وهو القرار الذي توصل إليه وزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل أمس.

وقام الاتحاد الأوروبي بتجميد ما يقرب من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، وهناك إجماع داخل الاتحاد الأوروبي على أن أوكرانيا يجب أن تحصل على أرباح من هذه الأصول المجمدة، والتي تقدر بعشرات المليارات من اليورو بحلول عام 2027.