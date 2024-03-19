بلينكن: مباحثاتى فى مصر والسعودية تركز على"أسس السلام"وغزة بحاجة لمساعدات

وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن جولته السادسة إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، والمنتظر أن تشمل مصر والسعودية، سوف تبحث عدة أمور من بينها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قال بلينكن في مؤتمر صحفي خلال زيارته العاصمة الفلبينية مانيلا، إن الزيارة من المنتظر أن تشهد مناقشة "الأساس السليم لسلام دائم في المنطقة"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة أكدت لإسرائيل على ضرورة أن يكون لديها خطة بشأن غزة.

وأضاف: "ما زلنا نواجه وضعاً إنسانياً مروعاً للأطفال والنساء والرجال في غزة، ولذلك يتعين على إسرائيل إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتوفير المساعدة الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها"، مشدداً على أن 100% من سكان غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية.