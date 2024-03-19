برودة فى الجو وانخفاض درجات الحرارة وسيولة مرورية على الطرق بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تشهد محافظة المنوفية، طقس غير مستقر على معظم مناطق المحافظة، حيث تشهد المحافظة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، برودة فى الجو وغيوم بالسماء وانخفاض فى درجات الحرارة، كما تشهد الحركة المرورية سيولة مرورية على الطرق الرئيسية بالمحافظة.

تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.



كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14.

